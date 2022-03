So ein Triumph wird gemäß den Statuten als "kampflos" betitelt. Wohlwollend betrachtet stimmt das nur so halb, denn Saarbrücken forderte die Düsseldorfer im zweiten Halbfinale durchaus. Das 3:1 für die Borussen und damit der siebte Champions-League-Titel der Klubgeschichte ging leistungsmäßig aber in Ordnung, wie schon das 3:0 im ersten Duell.

Boll fühlt mit Nationalmannschaftskollege Ovtcharov

Timo Boll blickt im Champions-League-Halbfinale konzentriert drein.

Der Jubel über die erfolgreiche Titelverteidigung fiel jedoch "gedämpft" aus, wie es Routinier Boll nachher ausdrückte, auch wenn er sich über die Leistung freue. Es sei ein "sehr seltsamer" Sieg. "Irgendwie fühlt man sich so, als müsste man den Anstand wahren. Man sieht natürlich die Nachrichten und momentan gibt es auch Wichtigeres" , erklärte Boll.