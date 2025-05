Auch Duda bei Tischtennis-WM früh raus

Stand: 20.05.2025, 16:58 Uhr

Das deutsche Tischtennis verliert nach dem internationalen Karriereende von Timo Boll zunehmend den Anschluss an die Weltspitze. Bei der WM in Katar schied Vize-Europameister Benedikt Duda in der dritten Runde in 2:4-Sätzen gegen den Nigerianer Quadri Aruna aus.