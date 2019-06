Die deutschen Tischtennis-Stars Timo Boll und Patrick Franziska haben bei den China Open überraschend den Doppel-Wettbewerb gewonnen. Das Duo aus Düsseldorf und Saarbrücken setzte sich im Finale am Samstag (01.06.2019) gegen Chinas Weltmeister Ma Long und Wang Chuqin glatt mit 3:0 (11:8, 11:7, 11:5) durch.

" Das war eine nahezu perfekte Leistung von uns. So gut haben wir noch nie zusammen gespielt ", sagte Boll. Das deutsche Doppel baute mit dem Sieg seine imponierende gemeinsame Bilanz aus. Bei fünf Turnierstarts kassierten sie nur eine Niederlage - in diesem Jahr bei den Katar Open. Bei der vergangenen WM in Budapest waren Boll und Franziska ebenfalls auf Medaillenkurs, ehe ein grippaler Infekt bei Boll die beiden zur Aufgabe zwang.