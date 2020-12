Tischtennis-CL: Borussia Düsseldorf erreicht vorzeitig das Viertelfinale

Die Rheinländer gewannen gegen den französischen Topklub GV Hennebont auch ihre zweite Vorrundenbegegnung in der Gruppe D 3:0 und sind damit vor dem letzten Gruppenspiel am Sonntag gegen den polnischen Vertreter KS Dzialdowo nicht mehr von einem der ersten beiden Tabellenplätze zu verdrängen. Sowohl Kristian Karlsson (gegen Anders Lind) als auch Anton Källberg (gegen Omar Assar) benötigten jeweils fünf Sätze für ihren knappen Sieg, Timo Boll bezwang Cedric Nuytinck in vier Sätzen.

"Mein Match gegen Anders Lind war sehr eng. Es ist schwer gegen ihn, den eigenen Rhythmus zu finden, da er einen guten Touch und ein aggressives Spiel hat" , sagte Karlsson. "Für mich war es sehr gut, mit so einem Fight in das Turnier zu starten."

Weiter im Rennen um einen Platz in der K.o.-Phase ist auch der Post SV Mühlhausen durch seinen ersten Vorrundenerfolg in der Gruppe A mit 3:0 gegen den spanischen Meister LE Irun. Der deutsche Titelträger 1. FC Saarbrücken gewann nach seinem Auftaktsieg am Vortag am späten Samstagabend sein zweites Vorrundenmatch gegen den dänischen Spitzenverein Roskilde BT ebenfalls mit 3:0.

Wegen der Corona-Pandemie wird die Champions-League-Saison statt über mehrere Monate verteilt in nur acht Tagen in Düsseldorf als Turnier ausgespielt.

Video starten, abbrechen mit Escape Tischtennis: Düsseldorf richtet Champions League aus. Morgenmagazin . . 01:46 Min. . Verfügbar bis 11.12.2021. Das Erste.

Stand: 13.12.2020, 10:10