Borussia Düsseldorf erreicht Champions-League-Finale

Beim einwöchigen Turnierformat in der eigenen Halle gewann die Mannschaft von Timo Boll am Donnerstag ihr Halbfinale gegen den russischen Club UMMC Jekaterinburg mit 3:2. Der Rekord-Europameister Boll gewann sein erstes Einzel gegen den Kroaten Tomislav Pucar, verlor danach aber trotz mehrerer Matchbälle gegen den Dänen Jonathan Groth.

Karlsson holt entscheidenden Punkt

Im entscheidenden fünften Match siegte Düsseldorfs schwedischer Nationalspieler Kristian Karlsson in 3:0 Sätzen gegen Pucar. Der Endspiel-Gegner (Freitag, 20.30 Uhr) wird zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem russischen Turnierfavoriten Fakel Orenburg ermittelt.

Wegen der Corona-Pandemie wird die Champions-League-Saison in nur acht Tagen in Düsseldorf ausgespielt. Der Gastgeber gewann in seiner Historie bereits 15 internationale Titel: fünf Mal die Champions League, sechs Mal den früheren Europacup der Landesmeister und vier Mal den ETTU -Pokal.

Stand: 17.12.2020, 19:59