Der TTC Bergneustadt bekommt es im Halbfinale mit dem TTF Ochsenhausen zu tun und startet am Samstag (23.03.2019, 19 Uhr) auswärts. Die Borussia empfängt einen Tag später in eigener Halle den 1. FC Saarbrücken (15 Uhr). Gespielt wird nach dem Best-of-three-Prinzip. Die zweite Partie wird im Zeitraum vom 5. bis 7. April ausgespielt. Das mögliche dritte Halbfinale ist auf den Zeitraum 12. bis 14. April terminiert. Die Sieger kämpfen in einem echten Endspiel um die Deutsche Meisterschaft der Saison 2018/19 am 18./19. oder am 25./26. Mai in Frankfurt.