Borussia Düsseldorf verpasst Tischtennis-Pokalfinale

Rekordgewinner Borussia Düsseldorf hat am Samstag (04.01.2020) den Einzug ins Tischtennis-Pokalfinale verpasst. Trotz zwei Einzelsiegen des ehemaligen Weltranglistenersten Timo Boll unterlagen die Düsseldorfer Titelverteidiger TTF Ochsenhausen mit 2:3.

Das Aus im Pokal ist der erste richtige Rückschlag in dieser Saison. In der europäischen Königsklasse steht der Klub nach sechs Siegen in sechs Spielen im Viertelfinale, in der Bundesliga ist man mit zwei Punkten Rückstand Zweiter hinter Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken.

Endspiel am Samstagnachmittag

Den DTTB-Pokal holte überraschend der Außenseiter ASV Grünwettersbach. Das Team gewann erst das Halbfinale gegen Bundesliga-Tabellenführer 1. FC Saarbrücken mit 3:2 und setzte sich dann im Finale mit 3:2 gegen den Titelverteidiger TTF Ochsenhausen durch.