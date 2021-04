Anton Källberg - Borussias schwedischer Erfolgsgarant

Im ersten Playoff-Halbfinale wäre es fast soweit gewesen: Anton Källberg stand vor einem Spielverlust. Doch der Schwede in Diensten von Borussia Düsseldorf gewann die Partie gegen seinen zukünftigen Teamkollegen Dang Qiu knapp im Entscheidungssatz - und die Borussia später die ganze Partie gegen Grünwettersbach. Am Samstag stehen sich die Kontrahenten zum zweiten Schlagabtausch gegenüber.

Düsseldorf will Entscheidungsspiel verhindern

Ein Sieg würde bedeuten, dass Rekordmeister Düsseldorf erneut im Finale um die Deutsche Meisterschaft im Tischtennis steht. Noch ist man jedoch weiter davon entfernt, als viele glauben.

Denn trotz des klaren 3:0 spielt es nur eine Rolle, dass man gewonnen hat. Und bei einer Niederlage, egal wie knapp, stünde ein Entscheidungsspiel bevor. " Wir sind nicht mal den halben Weg gegangen ", sagte Manager Andreas Preuß.

Källberg wird neben Boll zum Faktor

Timo Boll und Anton Källberg

Eine wichtige Rolle könnte dabei erneut Anton Källberg spielen. Der 23-jährige hat sich im Schatten des deutschen Tischtennis-Stars Timo Boll zum absoluten Leistungsträger entwickelt. Das Talent wurde ihm schon in frühen Jahren nachgesagt, doch inzwischen schafft es Källberg auch, konstant auf internationalem Top-Niveau zu agieren.

In der bisherigen Spielzeit verlor der Schwede nur zwei Einzel - bei 28 absolvierten Einsätzen. Mit der Bilanz von 26:2 ist er der mit Abstand beste Bundesligaspieler der Saison und stellt selbst hochgehandelte Top-Ten-Spieler wie Boll oder den Ochsenhausener Weltranglisten-Sechsten Hugo Calderano in den Schatten.

Borussia stellt Weichen für Zukunft

Endlich scheint Källberg sein ganzes Potenzial auszuschöpfen, gewinnt selbst schwierige Spiele - so wie im ersten Spiel gegen Grünwettersbach gegen Qiu.

Jener Qiu wechselt übrigens zur kommenden Saison zur Borussia. Boll wird mit seinen 40 Jahren nicht mehr ewig spielen, Borussia hat dann in dem Schweden und dem ähnlich hochtalentierten Qiu ein starkes Nachfolgerduo in ihren Reihen. Vorher aber will die Borussia die Meisterschaft - am besten ohne weitere Niederlage für Källberg.

Stand: 02.04.2021, 13:32