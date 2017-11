Boll führt Düsseldorf ins Viertelfinale der Champions League

Angeführt vom Weltranglistenvierten Timo Boll hat der deutsche Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf als zweiter Bundesligist nach dem 1. FC Saarbrücken das Viertelfinale der Champions League erreicht.

Die Rheinländer setzten sich am Mittwochabend (29.11.2017) mit 3:1 gegen den polnischen Top-Klub KS Dzialdowo durch. Damit sind sie in der Gruppe D vor der letzten Runde nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen.

Einzig Karlsson verliert sein Duell

In Düsseldorf hatte Rekordeuropameister Boll sein Team gegen Pawel Fertikowski in Führung gebracht, anschließend gelang dem Japaner Kentsu Matsudaira gegen den Schweden Kristian Karlsson der Ausgleich für die Gäste. Nachdem Anton Källberg in einem spannenden Fünf-Satz-Match Jiri Vrablik 3:2 bezwang, machte Boll gegen Matsudaira alles klar.

Auch im Hinspiel hatte der Bundesliga-Tabellenführer aus Düsseldorf gegen Dzialdowo mit 3:2 die Oberhand behalten.

Am Freitag können die TTF Liebherr Ochsenhausen mit einem Sieg gegen Stella Sport La Romagne aus Frankreich ebenfalls die Runde der letzten Acht in der Königsklasse erreichen.

Stand: 29.11.2017, 21:49