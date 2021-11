" Im Moment funktioniert der Körper. Das ist das Wichtigste. Wenn das bis zur WM so bleibt, traue ich mir auch ein bisschen was zu ", sagte der 40-Jährige von Borussia Düsseldorf am Mittwoch bei einer Pressekonferenz des deutschen Teams. " Das Niveau ist mittlerweile so eng beieinander. Man kann sich keine Schwäche erlauben. Man muss zusehen, dass man selbst gut spielt. Dann ist für mich alles möglich - von der Medaille bis zum Endrunden-Aus. "

Boll tritt beim ersten Turnier in der 95-jährigen WM-Historie auf dem amerikanischen Kontinent im Einzel und zudem im Doppel mit Europe-Top-16-Sieger Patrick Franziska (Saarbrücken) an. Neben fünf WM-Medaillen mit der Mannschaft hat der Rekord-Europameister 2005 Silber im Doppel (mit Christian Süß) sowie zuletzt vor zehn Jahren Bronze im Einzel gewonnen.

2019 in Budapest war Bolls Siegeszug im Doppel mit Franziska von einem fiebrigen Infekt gestoppt worden. In Houston hofft er nun auf mehr Fortune. " Wenn man sich am Limit bewegt, spielt die Gefahr immer mit, dass man körperlich einsackt und anfälliger ist, deswegen habe ich versucht, an meiner Kondition zu arbeiten ", sagte er.

Verzicht auf Team-EM und Top-16-Turnier wegen Borussia und WM

Boll hat in diesem Jahr bereits den EM-Titel im Einzel gewonnen, bei den Olympischen Spielen in Tokio aber erneut das Viertelfinale verpasst. Danach verzichtete er auf eine Teilnahme an der Team-EM und an dem europäischen Top-16-Turnier, um sich ganz auf seinen Verein Borussia Düsseldorf und auf die WM vom 23. bis 29. November zu konzentrieren.