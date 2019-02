Der Rekord-Europameister Timo Boll wird am kommenden Wochenende (02./03.02.2019) in Wetzlar zum letzten Mal an den deutschen Tischtennis-Meisterschaften teilnehmen. Das gab der 37-Jährige, der bei Borussia Düsseldorf unter Vertrag steht, auf seiner Facebook-Seite bekannt.

Eigentlich habe er den Entschluss bereits im vergangenen Jahr gefasst, schrieb Boll. Aufgrund der Tatsache, dass die Titelkämpfe 2019 in " meiner hessischen Heimat " stattfinden, habe er sich jedoch noch einmal umentschieden.

Uns wird immer mehr abverlangt"

"Ich muss wegen der immer größeren Zwänge auf internationaler Ebene irgendwo einen Strich ziehen" , sagte der zwölfmalige Meister und aktuelle Weltranglistenfünfte dem SID . Das DM-Turnier sei ihm immer wichtig gewesen, "aber uns wird immer mehr abverlangt" , erklärte der bald 38-Jährige in einer Mitteilung des Deutschen Tischtennis-Bundes ( DTTB ) am Dienstag (26.02.2019) außerdem.

Die Belastungen für die Spieler sind durch die Reformen der Weltrangliste im vergangenen Jahr und der zu Jahresbeginn erfolgten Umstrukturierung der World Tour immens gestiegen. Einerseits zählen seit 2018 nur noch die acht besten Turnierergebnisse für die Einstufung im Ranking.

Andererseits ist die Teilnahme an wichtigen Turnieren die Voraussetzung für Starts bei Top-Wettbewerben mit hohen Preisgeldern und vor allem hohen Punktzahlen für die Weltrangliste - und damit auch für die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020.

Seit 1998 nur drei Meisterschaften verpasst

"In dieser Situation muss ich mir gut überlegen, welche Turniere ich spiele, und gut dosieren" , sagte Boll: "Ich habe schon meine Trainingsumfänge stark reduziert, um meinem Körper nicht zu viel zuzumuten. Aber irgendwann muss ich eben auch an die Wettkämpfe ran. Wenn ich international weiter mithalten und auch noch für die Nationalmannschaft und meinen Verein Leistung bringen möchte, fallen da jetzt leider nationale Wettbewerbe raus."

Seit seinem DM-Debüt 1998 in Saarbrücken mit dem Titelgewinn verpasste der frühere Weltranglistenerste lediglich drei DM-Turniere, zuletzt 2016. Außer bei seinen zwölf Titeln stand Boll noch drei weitere Male im Endspiel. Dreimal war für den Linkshänder bereits im Halbfinale Endstation.

Als Abschied auf Raten will der Routinier seinen Entschluss nicht werten. "Ich hoffe das zumindest nicht. So lange ich Spaß habe und mein Körper mitmacht, möchte ich weiterspielen, denn vor dem Ende habe ich viel mehr Angst, als dass ich es herbeisehnen würde" , sagte er. Bolls Vertrag beim deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf läuft noch bis 2022.

sid | Stand: 26.02.2019, 11:45