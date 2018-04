Video starten, abbrechen mit Escape Die unendliche Karriere des Timo Boll | Mittagsmagazin | 28.03.2018 | 02:55 Min. | Verfügbar bis 28.03.2019 | Das Erste

Boll ist nicht mehr Nummer eins der Welt

Rekord-Europameister Timo Boll (Düsseldorf) ist auch offiziell seine Führung in der Tischtennis-Weltrangliste los. In dem am Montagabend (03.04.2018) veröffentlichten Ranking liegt der 37-Jährige hinter dem chinesischen WM-Zweiten Fan Zhendong auf Position zwei. Boll hatte im März zum insgesamt vierten Mal die Spitzenposition inne.