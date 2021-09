Das gab der europäische Verband ETTU am Freitag (03.09.2021) bekannt. Durch den gleichzeitigen Teilnahmeverzicht von Europameisterin Petrissa Solja (Langstadt) fehlen beim zweitwichtigsten Einzel-Turnier des Kontinents rund eine Woche vor der Team-EM in Cluj/Rumänien (28. September bis 3. Oktober) die beiden amtierenden Champions.

Boll im Vorjahr mit Doppelpartnerin Solja erfolgreich

Im Vorjahr hatten Boll und Solja in Montreux für den zweiten Doppel-Erfolg für Aktive des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) bei dem traditionsreichen Ranglistenwettbewerb gesorgt. Europameister Boll stellte dabei in der Schweiz durch seinen siebten Titelgewinn den Rekord von Schwedens Ikone Jan-Ove Waldner ein und hätte durch einen weiteren Erfolg in der griechischen Hafenstadt eine weitere Bestmarke erreichen können.

Belastungssteuerung nach Olympischen Spielen als Grund denkbar

Zu den Gründen für die Wettkampfpausen von Boll und Solja machten bislang weder die ETTU noch der DTTB Angaben. Allerdings dürfte nach den Olympischen Spielen die Belastungssteuerung für die Entscheidungen eine Rolle gespielt haben, da im Monat nach der Team-EM noch Vorrunden-Turniere in der Champions League sowie die Team-WM im texanischen Houston (23. bis 29. November) auf dem Programm stehen.

sid/red | Stand: 03.09.2021, 12:28