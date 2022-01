Der Europameister hat seinen bei den Titelkämpfen in Texas erlittenen Bauchmuskelanriss so weit auskuriert. Davon ausgehend stellte Bolls Klub Borussia Düsseldorf den Einsatz des Weltranglistenzehnten im Bundesliga-Heimspiel am Sonntag (15.00 Uhr) gegen den TTC Fulda-Maberzell als "gut möglich" in Aussicht.

"Relativ spontan entscheiden": Boll noch abwartend

Boll selbst geht noch etwas zurückhaltender mit der Hoffnung auf seine Rückkehr in die Box um. "Ich werde bis Sonntag noch Trainingseinheiten absolvieren müssen, und dann werden wir relativ spontan entscheiden, ob mein Einsatz Sinn macht oder vielleicht doch noch zu früh kommt" , sagte der 40-Jährige.