WTA Tour: Jule Niemeier verpasst Finale in Straßburg

Für die Dortmunderin Jule Niemeier (21) war beim WTA-Turnier in Straßburg (Frankreich) im Halbfinale Endstation. Die Qualifikantin unterlag am Freitag in drei Sätzen gegen die Tschechin Barbora Krejcikova.