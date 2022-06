Wimbledon: Niemeier überrascht - Otte ohne Aufwand

Otte profitiert von Aufgabe, Krawietz/Mies mit Mühe

Gegen die Estin Anett Kontaveit, Nummer zwei der Setzliste und neuerdings Schützling des früheren Kerber-Erfolgscoaches Torben Beltz, zeigte sie auf dem zweitgrößten Platz im All England Club eine Glanzleistung. Beim 6:4, 6:0 in nicht einmal einer Stunde ließ sie der Favoritin keine Chance. Noch schneller kam Oscar Otte weiter. Er profitierte beim Stand von 3:1 im ersten Satz von der Aufgabe des US-Qualifikanten Christian Harrison. Auch das Doppel Kewin Krawietz/Andreas Mies (Coburg/Köln) zog mit einem 5:7, 6:4, 7:6 (7:3), 6:1 gegen Sadio Doumbia/Fabien Reboul (Frankreich) in die nächste Runde ein.