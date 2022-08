Mit dem Jahr 1984 ist das Ausscheiden des Quartetts trotz zweiter Runde ohne deutsche Beteiligung nicht zu vergleichen. Damals standen mit Hansjörg Schwaier und Michael Westphal lediglich zwei Deutsche im Hauptfeld, und das deutsche Tennis hatte noch gar keinen Topspieler wie Zverev in seinen Reihen. Es war das Jahr, in dem der damals 16-jährige Boris Becker Profi wurde und ein Jahr später mit seinem Triumph in Wimbledon einen Tennis-Boom in Deutschland auslöste.

Jule Niemeier letzte deutsche Einzelstarterin in New York

Jule Niemeier bei den US Open

Dass es in New York nicht zum kompletten Erstrunden-Debakel für den DTB kam, verhinderte bei den Frauen Jule Niemeier. Die Dortmunderin gewann ihr Auftaktspiel in der Nacht gegen die US-Amerikanerin Sofia Kenin mit 7:6, 6:4. In der zweiten Runde des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres trifft die 23-Jährige auf die Kasachin Julija Putinzewa.



" Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel und wie ich aufgetreten bin: sehr ruhig und klar in den Dingen, die ich machen wollte ", sagte die Weltranglisten-108. Sie war froh, ihre " gute Leistung von Wimbledon ein bisschen bestätigen " zu können. In London war sie in diesem Jahr erst im Viertelfinale gegen Tatjana Maria (Bad Saulgau) ausgeschieden.

Andrea Petkovic stark bei letztem Grand-Slam-Auftritt

Letztere ist bei den US Open ebenso in Runde eins gescheitert wie Laura Siegemund (Metzingen) und Andrea Petkovic (Darmstadt), die der Olympia-Siegerin Belinda Bencic (Schweiz) bei ihrem letzten Grand-Slam-Auftritt allerdings einen großen Kampf lieferte.