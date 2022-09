US Open: Krawietz/Mies ziehen ernüchternde Grand-Slam-Bilanz

Nachdem für sie beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison bereits in der ersten Woche Schluss war, zogen Krawietz (Coburg) und Mies (Köln) in der Nacht von Freitag auf Samstag in New York ( USA ) ein ernüchterndes Fazit.

Zu viele vermeidbare Fehler

Er könne " kein gutes Resümee ziehen, das muss man so trocken sagen. Wenn man nur die Grand-Slam-Turniere sieht, dann ist das nicht gut ", sagte Krawietz: " Wenn wir gut spielen, gehören wir zu den ersten zehn, acht Doppeln. Aber wir müssen es auch abrufen. " Das gelang abseits der großen Turniere 2022 nur zweimal bei den Finalsiegen in Barcelona und München optimal, auf der großen Bühne aber eben nie.

Und es gelang den zweimaligen French-Open-Siegern (2019/2020) auch in ihrem Zweitrundenmatch in New York nicht. Das an Nummer Zwölf gesetzte Duo machte viele vermeidbare Fehler und musste sich dem Österreicher Philipp Oswald und dem Niederländer Robin Haase mit 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) und 3:6 geschlagen geben.