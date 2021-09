Der 28 Jahre alte Kölner setzte sich am Samstag 6:3, 6:4, 2:6, 7:5 gegen den Italiener Andreas Seppi durch und überstand damit als zweiter deutscher Qualifikant in diesem Jahr die dritte Runde des Grand-Slam-Turniers in New York. Otte bekommt es im Achtelfinale mit Matteo Berrettini (Italien/Nr. 6) zu tun.