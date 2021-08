Tennisprofi Otte gelingt Überraschung bei US Open

Otte hat sich in New York zum dritten Mal in diesem Jahr über die Qualifikation in das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers gekämpft. Wie schon bei seinen Auftritten bei den French Open und in Wimbledon hat er auch bei den US Open gezeigt, dass er mit den Topspielern mithalten kann.

Otte kann ersten Satzball nicht nutzen

Nachdem er gegen Alexander Zverev in Paris sowie Andy Murray in London jeweils in Runde eins in fünf Sätzen das Nachsehen hatte, ging es dieses Mal gegen den Italiener Lorenzo Sonego, der in der Weltrangliste als Nummer 23 immerhin 121 Plätze vor Otte liegt. Aber der 28-jährige Kölner startete besser und nahm seinem Kontrahenten den Aufschlag zum 4:2 ab. Halten konnte er diesen Vorsprung indes nicht.

Es ging in den Tiebreak, wo Otte Nervenstärke bewies. Er kämpfte sich nach einem 0:5-Rückstand wieder heran, wehrte beim Stand von 3:6 drei Satzbälle ab. Seinen eigenen konnte er beim 7:6 allerdings nicht nutzen und verlor den Tiebreak und damit den ersten Satz letztlich mit 8:10.

Sonego verspielt alle Führungen gegen Otte

Nervenstärke mit dem besseren Ende für sich bewies der Kölner im zweiten Durchgang. Nach einem 2:5-Rückstand und zwei abgewehrten Satzbällen entschied er diesen mit 7:5 für sich. Er profitierte allerdings auch von den Fehlern des Italieners, der Otte etwa mit zwei Doppelfehlern zurück ins Spiel brachte, als er selbst zum Satzgewinn aufschlug.

Der dritte Satz verlief ähnlich. Der Italiener nahm Otte direkt dessen erstes Aufschlagspiel ab und zog auf 4:1 davon. Erneut zeigte sich Otte nicht beeindruckt, sodass sich beide nach zwölf Spielen wieder in einem Tiebreak gegenüberstanden. Den entschied der Kölner allerdings dieses Mal mit 7:4 für sich.

Im vierten Durchgang stellte Otte seine "Comebacker"-Qualitäten auf eine noch härtere Probe. Der Italiener zog mit zwei Breaks auf 4:0 davon und verspielte den Vorsprung wie schon in den beiden Sätzen zuvor. Die Entscheidung fiel zum dritten Mal im Tiebreak, den Otte nervenstark und dank einiger leichter Vorhandfehler Sonegos mit 7:1 für sich entschied. Somit steht der Kölner nach den vergeblichen Anläufen in Paris und London erstmals in diesem Jahr in der zweiten Runde eines Grand-Slam-Turniers.

Stand: 01.09.2021, 00:11