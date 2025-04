Altmaier verpasst Matchgewinn bei eigenem Aufschlag

Die Aufschlagspiele wackelten fortan nicht nur wie im ersten Satz, sondern gingen reihenweise verloren, was zumindest in der Fülle selbst auf der langsameren roten Asche ungewöhnlich ist. So kassierte Altmaier erst das 1:3, konterte aber direkt mit dem Break zum 2:3 und später dem zum 4:3. Gasquet breakte zum 4:4, Altmaier wieder zum 5:4, nur um den vermeintlichen Vorteil direkt wieder abzugeben - mit einem Doppelfehler zum 5:5.

Nun war es um die Nervenstärke des Deutschen nicht mehr so gut bestellt. Das Aufschlagspiel des Franzosen verlor er glatt und kassierte anschließend sein fünftes Break in diesem Satz zum 5:7. Ein Aufschlagspiel vom Matchgewinn entfernt, musste sich Altmaier für den entscheidenden dritten Satz wohl erstmal sortieren und nutzte dafür eine Toilettenpause, die mit rund neun Minuten lange ausfiel.

Gasquet bricht nach frühem Break im dritten Satz ein

Die Pause tat ihm offenbar gut. Nachdem die Zuschauer mal wieder zwei gewonnene Aufschlagspiele in Serie zum 1:1 zu sehen bekamen, schnappte sich Altmaier das Break zum 2:1. Der 38-jährige Franzose gab das Spiel mit einem Doppelfehler ab und wirkte nervlich wie physisch angeschlagen. Der Kempener nutzte das, blieb bei eigenem Aufschlag souverän, legte ein weiteres Break nach und gewann letztlich souverän mit 6:2.

So darf sich Altmaier bei seiner zweiten Teilnahme in Monte Carlo erstmals über den Einzug ins Achtelfinale freuen. 2024 war er noch an der Auftakthürde Francisco Cerundolo gescheitert. Auf ihn könnte der Deutsche dieses Mal im Achtelfinale treffen, vorausgesetzt der Argentinier bezwingt Carlos Alcaraz (Spanien). Für Gasquet stehen nach zwölf Teilnahmen und seinem wahrscheinlich letzten Auftritt in Monaco neben drei Viertelfinalteilnahmen auch ein Halbfinale in der Statistik, das er 2005 knapp gegen den spanischen Sandplatz-König Rafael Nadal verlor (7:6, 4:6, 3:6).

