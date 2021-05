Tennis: Jule Niemeier setzt Siegeszug in Straßburg fort

Die 21-Jährige setzte sich am Donnerstag zunächst in der Fortsetzung der am Vortag abgebrochenen Partie gegen Shelby Rogers ( USA /Nr. 7) mit 6:4, 7:6 (8:6) durch. Am Abend schaltete sie auch Arantxa Rus aus den Niederlanden mit 6:4, 6:1 aus.

Im Halbfinale trifft sie auf Barbora Krejcikova

" Es war eine harte Nacht für mich, 6:4, 2:1 zu führen, und dann wird das Match unterbrochen ", sagte Niemeier nach dem Sieg über US -Open-Viertelfinalistin Rogers: " Ich bin einfach sehr glücklich jetzt. "

In der Vorschlussrunde trifft Niemeier am Freitag auf die an Nummer fünf gesetzte Tschechin Barbora Krejcikova. In der ersten Runde hatte Niemeier die Französin Diane Parry ausgeschaltet (6:4, 6:3) und ihren ersten Sieg überhaupt im Hauptfeld eines WTA -Turniers gefeiert. In der Weltrangliste verbessert sie sich durch die Halbfinal-Teilnahme bereits von Position 216 auf 170.

