Nach US Open: Jule Niemeier will auf der Tour "sehr gefährlich werden"

Der Erfolg bei ihrem erst dritten Grand-Slam-Turnier hat bei ihr Lust auf mehr geweckt. " Nur weil ich ein, zwei gute Turniere gespielt habe, heißt das nicht, dass es das Ende ist ", sagte die aufschlagstarke Niemeier, die vor allem weiter an ihrer Fitness arbeiten will.

Rittner: Fitness hat gegen Swiatek Ausschlag gegeben

Die Fitness hat beim Achtelfinale-Aus in New York laut Bundestrainerin Barbara Rittner gegen die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek (Polen) am Ende den Ausschlag gegeben: " Sie hat eine Stunde lang die Nummer eins der Welt beherrscht. Danach ging ihr die Kraft aus ", lobte Rittner sie bei Eurosport. Eine plausible Analyse, hatte Niemeier den Entscheidungsdurchgang doch zu null verloren.