Über den vielen Zuspruch nicht nur von den rund 5.000 Zuschauern auf dem Centre Court freute sich der Warsteiner. Es seien " viele aufmunternde Nachrichten " eingetrudelt, sagte er " dankbar " dafür, auch wenn er einräumte: " Im ersten Moment möchte man sie gar nicht lesen. "

Struff so hoch wie nie zuvor in der Weltrangliste

Bei aller Enttäuschung war Struff über seine nächste erfolgreiche Woche aber auch stolz. " Ich habe Finale in Stuttgart gespielt, das ist absolut super. Das nehme ich mit. Die Saison ist absolut geil bisher ", sagte der Sauerländer: " Wie ich in den engen Situationen sehr mutig agiert habe häufig - das ist was, was ich mitnehmen kann. Was richtig positiv ist für die nächsten Wochen. "