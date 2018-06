2016-Sieger Florian Mayer, der seine Karriere in diesem Jahr beenden wird, muss eine knifflige Aufgabe gegen Richard Gasquet (Frankreich/ATP-Rang 30) lösen. "Ich will jetzt noch einmal mein bestes Tennis zeigen. Ich freue mich auf die Rückkehr nach Halle" , sagte der gebürtige Bayreuther vor seiner elften Teilnahme in Halle. "Die Erinnerungen an meinen Sieg 2016 sind wunderschön. Es war der beste Moment meiner Karriere."