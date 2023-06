Der im Duell mit Frances Tiafoe (USA) hauchdünn verpasste Turniersieg beim Rasenevent in Stuttgart hat den Warsteiner Jan-Lennard Struff nicht aus der Bahn geworfen. Am Mittwoch bewies er beim nächsten deutschen Turnier auf Gras in Halle/Ostwestfalen erneut seine derzeit starke Form, die ihn bis auf Platz 21 der Weltrangliste geführt hat.

Erstes Break für Struff nach zähem Start

Nach zwei sehr langen Auftaktspielen, die der Aufschläger jeweils für sich entscheiden konnte, gelang Struff gegen Safiullin bereits im dritten Spiel ein Break. Struff zeigte gegen den starken Russen zwar nicht sein gewohnt starkes Aufschlagspiel, konnte sich in den kniffligen Situationen aber meistens auf den Service verlassen.