Tennis-Talent Rudolf Molleker hat beim ATP -Rasenturnier im westfälischen Halle den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Der 17-Jährige aus dem brandenburgischen Oranienburg musste sich am Mittwoch (20.06.2018) Nikolos Bassilaschwili aus Georgien mit 4:6, 6:7 (5:7) geschlagen geben. Das Match war am Dienstagabend beim Stand von 1:0 für Molleker unterbrochen worden.

Noch zwei deutsche Profis dabei

Molleker hatte in der Vorwoche mit dem Erstrundensieg beim Rasenturnier in Stuttgart gegen Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff seinen ersten Hauptrunden-Erfolg auf der ATP-Tour gefeiert. In Halle spielen noch die Deutschen Philipp Kohlschreiber (Augsburg) gegen Matthew Ebden (Australien) und Florian Mayer (Bayreuth) gegen den Italiener Andreas Seppi um den Einzug in das Viertelfinale.

Video starten, abbrechen mit Escape Trotz WM - Gerry Weber Open sind ein Zuschauermagnet | Sportschau | 19.06.2018 | 01:18 Min. | Verfügbar bis 19.06.2019 | Das Erste

Haase und Bautista-Agut im Achtelfinale

Ein so schlechtes Abschneiden der deutschen Profis hatte es in Halle zuletzt 2006 gegeben, als lediglich Tommy Haas und Mayer in der Runde der letzten 16 standen. Auch der Japaner Kei Nishikori scheiterte frühzeitig. Er unterlag dem Russen Karen Chatschanow mit 2:6, 2.6. Zuvor hatte sich der Spanier Roberto Bautista-Agut mit 6:4, 7:5 gegen den Niederländer Robin Haase durchgesetzt.