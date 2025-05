Altmaier setzte sich am Montag in vier Sätzen mit 7:5, 3:6, 6:3, 6:1 durch und bestätigte seinen Ruf als Favoritenschreck - 2023 hatte er in Paris in der zweiten Runde Jannik Sinner in fünf epischen Sätzen bezwungen.

" Ich habe in den vergangenen Wochen sehr hart gearbeitet, um in Form für solche Spiele zu sein ", sagte Altmaier am Platzmikrofon: " Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich bereit bin, gegen jeden zu spielen. "