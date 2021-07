ATP-Tour: Daniel Altmaier steht im Viertelfinale von Kitzbühel

Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier steht beim Tennisturnier in Kitzbühel in der Runde der letzten Acht. Der 22-Jährige Kempener rang am Mittwoch den italienischen Sandplatzspezialisten Marco Cecchinato mit 6:4 und 6:4 nieder.