Jule Niemeier verliert gegen Weltranglisten-Erste Swiatek

Deutsche kann 5:3-Führung nicht nutzen

Niemeier musste dagegen nach zwei Vorhandfehlern und zwei Rückhandwinnern Swiateks einen Breakball abwehren, ehe ihr mit dem 5:3 noch ein Spiel zum Satzgewinn fehlte. Im neunten Spiel trennten Niemeier sogar nur zwei Punkte vom Entscheidungssatz, die Swiatek ihr aber nicht gewährte. In dieser entscheidenden Phase war die Polin, die 2022 die French Open und US Open gewonnen hatte, hellwach und gewann Niemeiers und ihr eigenes Aufschlagspiel souverän - 6:5.

Bei einer 30:0-Führung sah es so aus, als könne sich Niemeier noch in den Tiebreak retten. Doch die Polin ließ jetzt nicht mehr locker, setzte die Dortmunderin unter Druck und verwandelte nach rund zwei Stunden Spielzeit ihren ersten Matchball zum 7:5. Die Weltranglisten-69. Niemeier spielte gegen Swiatek über weite Strecken der Partie auf Augenhöhe, aber bei den wichtigen Punkten zeigte die 21-jährige Polin beständig ihr bestes Tennis und gewann so letztlich verdient.