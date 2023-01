Australian Open: Niemeier will auch in Melbourne glänzen

Rampenlicht als Ansporn und Motivation

Schließlich hat die Dortmunderin 2022 eindrucksvoll bewiesen, wie sehr ihr die große Bühne liegt, sie will nun der gestiegenen Erwartungshaltung gerecht werden. " Ich arbeite mit meinem Team ständig an einer Weiterentwicklung meines Spiels ", sagte sie. Dass sie mittlerweile deutlich stärker im Rampenlicht steht, wertet Niemeier " als Ansporn und Motivation für die kommenden Aufgaben ".

Im vergangenen Jahr feierte die aktuelle Nummer 68 der Welt in Paris ihr Major-Debüt, scheiterte in Wimbledon erst im Viertelfinale an Tatjana Maria und überzeugte dann auch bei den US Open mit dem Einzug ins Achtelfinale. Bei den Australian Open geht sie nun erstmals im Hauptfeld an den Start und will erneut angreifen.