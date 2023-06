Mit zehn Siegen und drei weiteren Finalteilnahmen hat Roger Federer - hier bei seinem letzten Erfolg 2019 - dem Turnier in Halle seinen Stempel aufgedrückt. In einem Interview mit dem Tennis-Magazin erläuterte Turnierdirektor Ralf Weber kürzlich, wie es zu Federers inniger Beziehung mit dem Turnier kam. Als man sich 2010 mit ihm in Paris getroffen habe, um einen Zwei- oder Drei-Jahres-Vertrag auszuhandeln, habe Federer gesagt, dass er bis zum Ende seiner Karriere in Halle spielen wolle. "Das war ein absoluter Glücksfall für uns. Und auch ein Ritterschlag", so Weber.