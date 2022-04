Tennis: Lockerer Auftaktsieg für Otte in München

Nach seinem 6:1, 6:2-Erfolg, für den er am Dienstag lediglich 57 Minuten benötigte, trifft Otte nun auf den an Position drei gesetzten US -Amerikaner Reilly Opelka.

Lange Wartezeit wegen starker Regenfälle

Auf dem Platz ging es zwar schnell, aber ehe der Kölner auf die Asche durfte, hat es an einem verregneten Dienstag doch etwas länger gedauert. Das Turnier musste wegen starker Regenfälle unterbrochen worden. " Wir haben stundenlang gewartet ", sagte Otte bei Sky und scherzte: " Ich bin dreimal eingepennt. "

Otte ist damit nach dem Kempener Daniel Altmaier (23) der zweite deutsche Profi bei dem Sandplatzevent, der seine Auftakthürde gemeistert hat.