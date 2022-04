Tennis: Altmaier ringt Routinier Kohlschreiber in München nieder

Der 38 Jahre alte Augsburger hatte für das ATP -Turnier in München von Turnierdirektor Patrik Kühnen eine Wildcard für das Hauptfeld erhalten. Er verlor das Duell mit dem 15 Jahre jüngeren Altmaier mit 6:7 (5:7), 6:3, 1:6.

Kohlschreiber im Entscheidungssatz chancenlos

Kohlschreiber hatte das Turnier beim MTTC Iphitos 2007, 2012 und 2106 gewonnen, steht in der Weltrangliste aber mittlerweile nur noch auf Rang 132. Gegen Altmaier konnte sich der Publikumsliebling nach dem ersten Satz noch einmal steigern, war im entscheidenden Durchgang aber chancenlos.

Nach 2:25 Stunden nutzte Altmaier seinen zweiten Matchball. Im Achtelfinale trifft Altmaier auf Miomir Kecmanovic, an dem zuvor im jungen Max Hans Rehberg der erste von nur fünf Deutschen im Hauptfeld gescheitert war. Der an Nummer sieben gesetzte Serbe besiegte den 18 Jahre alten Münchner, der in der Weltrangliste nur auf Position 1067 geführt wird und ebenfalls eine Wildcard erhalten hatte, mit 6:2, 6:3.

Altmaier mit bester Platzierung in Weltrangliste

Kohlschreiber bestritt gegen Altmaier, der in der Weltrangliste mit Rang 69 die beste Platzierung seiner Karriere erreicht hat, in diesem Jahr erst sein viertes Match im Hauptfeld eines ATP-Turniers. Zuletzt war er in Rotterdam in der ersten Runde der Qualifikation gescheitert.