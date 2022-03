ATP Tour: Otte feiert Auftaktsieg in Miami

Otte gewann gegen den Qualifikanten Mitchell Krueger aus den USA. Der Weltranglisten-74. aus Köln gewann in Florida am Mittwoch (Ortszeit) 6:3, 6:4 gegen den Qualifikanten Mitchell Krueger aus den USA .

Struff verliert nach Aufgabe

In der zweiten Runde trifft Otte auf den französischen Routinier Gael Monfils. Ebenfalls schon in der zweiten Runde steht nach einem Freilos Olympiasieger Alexander Zverev aus Hamburg.

Für Struff läuft das Jahr bis dato bescheiden. Er verlor beim ATP -Masters bereits sein neuntes Match - dieses Mal allerdings wegen Aufgabe. Er lag gegen den Spanier Pedro Martinez mit 3:6, 0:2 zurück, ehe er wegen einer Blessur am Fuß nicht mehr weiterspielte.

Altmaier scheidet gegen Qualifikant aus

Bereits in der ersten Satzpause hatte Struff sich eine medizinische Auszeit genommen. Sein einziger Sieg 2022 datiert vom 4. Januar. Da hatte der 31 Jahre alte Warsteiner beim ATP-Cup gegen John Isner gewonnen.