Tennis: Struff stolpert in Sofia nicht über Qualifikanten

Nach seinem knapp verpassten Turniersieg im Sommer in Stuttgart und einer längeren Zwangspause wegen Hüftproblemen ist Struff auf der ATP Tour nicht mehr so richtig in Fahrt gekommen. Mehr als ein Sieg ist für ihn seitdem bei keiner seiner sieben Turnierteilnahmen herausgesprungen.

Struff verteidigt Break im zweiten Satz

Diese Bilanz will der 33-jährige Warsteiner nun bei den Sofia Open in Bulgarien aufpolieren. Den ersten Schritt dazu hat er am Mittwoch nach einem Freilos in Runde eins mit einem 7:6, 6:4-Erfolg gegen den Qualifikanten Harris (Großbritannien) gemacht.