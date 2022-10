Nächstes Erstrunden-Aus für Tennis-Profi Otte

Der 29 Jahre alte Kölner verlor am Montag in der ersten Runde gegen den US -Amerikaner John Isner 4:6, 6:7 (3:7).

Otte kann zwei Satzbälle nicht nutzen

Nur knapp verpasste Otte den Satzausgleich, als er im zweiten Durchgang 5:4 führte und zwei Satzbälle beim Aufschlag von Isner nicht nutzen konnte. Otte hatte sich zuvor für das Hauptfeld qualifizieren müssen.

Auch in Wien und Stockholm war der Weltranglisten-57. zuletzt jeweils in der ersten Runde des Hauptfelds ausgeschieden. Nach seiner Knie-Operation nach Wimbledon sind Erfolgserlebnisse für ihn noch selten.