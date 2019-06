Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat erstmals das Halbfinale beim Tennis-Rasenturnier am Weissenhof erreicht. Der 29-Jährige aus Warstein setzte sich am Freitag (14.06.2019) in Stuttgart mit 6:4, 6:4 gegen 2017-Sieger Lucas Pouille aus Frankreich durch. In der Runde der letzten Vier trifft der French-Open-Achtelfinalist am Samstag auf den Italiener Matteo Berrettini.

Struff nur "am Anfang nervös"