Laschet: Mehrere tausend Zuschauer in den Stadien möglich

"Im Fußballstadion können es auch ein paar tausend Zuschauer sein. Das werden wir über das Wochenende in die Coronaschutzverordnung für jede Sportart umsetzen" , sagte Laschet im Anschluss an einen Sportgipfel in NRW mit Vertretern verschiedener Sportvereine.

Keine Sportstätte werde komplett voll sein, über den Prozentsatz an zugelassenen Zuschauern werde das örtliche Gesundheitsamt unter Vorlage von Hygienekonzepten entscheiden, sagte Laschet. Das soll für alle Sportarten von den Bundesligen abwärts gelten.

Video starten, abbrechen mit Escape NRW-Ministerpräsident Laschet: "Passgenaue Konzepte für alle Sportarten finden" . Sportschau. . 02:23 Min. . Verfügbar bis 11.09.2021. Das Erste.

Große Stadien haben es leichter als kleine Hallen

NRW wird demnach am Dienstag (15.09.2020) die Verordnung anpassen, die neue Obergrenze richte sich dabei nach Sportstätte und Hygienekonzept, hieß es. "Die großen Fußball-Stadien können die Abstandsregeln leichter einhalten als kleine Turnhallen, deshalb wird es die Aufgabe über das Wochenende hinweg sein, passgenaue Konzepte für alle Sportarten zu finden" , sagte Laschet. " Die Kernbotschaft ist: Ab nächster Woche dürfen mehr als 300 Zuschauer all die Sportarten, die wir in NRW haben, persönlich erleben."

Laschet machte es an einem Beispiel deutlich: "Für Volleyball, das in einer Halle mit maximal 1.500 Besuchern gespielt wird, brauchen Sie eine andere Lösung als im Fußballstadion von Rot-Weiss Essen oder Alemannia Aachen oder in einem Eishockey-Stadion oder bei den Telekom Baskets."

Für bundesweite Sportarten wie Basketball, Eishockey und Handball bräuchte es ohnehin noch weitere Verhandlungen mit den anderen Bundesländern, so Armin Laschet. "Da brauchen wir eine Gleichbehandlung. NRW muss ähnliche Regeln haben wie die anderen Länder" , sagte der Landeschef.

Neues Hilfspaket in Höhe von 15 Millionen

Zusätzlich sicherte Laschet ein neues Hilfspaket in Höhe von 15 Millionen Euro zu. "Damit wollen wir den Vereinen unter die Arme greifen und sie durch die Krise bringen" , sagte Laschet. Bereits im Frühjahr hatte es ein Hilfspaket in Höhe von 10 Millionen Euro gegeben.

Stefan Adam: "In zehn Tagen brauchen wir Gewissheit"

"Für uns, für die DEG, aber auch für alle DEL-Clubs ist es existenziell notwendig, dass wir Zuschauer in die Arenen bekommen" , sagte Stefan Adam, Geschäftsführer der Düsseldorfer EG, zu WDR.de. Es gehe dabei nicht nur um die Ticketerlöse, auch das Sponsoring sei abhängig von den Zuschauern in den Hallen und Arenen, sagte Adam. "Geisterspiele helfen uns da gar nicht."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Adam war einer der Teilnehmer der Videokonferenz mit Laschet - neben Björn Barthel, dem Geschäftsführer von Bayer Dormagen und Initiator der Initiative "Teamsport NRW ", Peter Frymuth, Präsident des Westdeutschen Fußballverbands und Michael Wichterich, dem Geschäftsführer der Telekom Baskets Bonn. Außerdem nahm die Staatssekretätrin für Sport und Ehremamt, Andrea Milz (CDU), teil.

Die DEL, zu der aus NRW neben der DEG auch die Krefeld Pinguine, die Iserlohn Roosters sowie der Kölner Haie gehören, plant am 13. November den Spielbetrieb wiederaufzunehmen. "Innerhalb der nächsten zehn Tage brauchen wir Gewissheit, ob es zum Saisonstart mit Zuschauern wieder losgehen kann" , sagte Adam.

Video starten, abbrechen mit Escape Corona und Eishockey - wie gefährdet ist die Zukunft der DEL?. Sportschau. . 17:09 Min. . Verfügbar bis 26.08.2021. Das Erste.

Stand: 11.09.2020, 14:37