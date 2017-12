Handball Final Four



Auch 2018 wird Europas Handballkrone in Köln verliehen: Die Halbfinal- und Finalspiele in der Handball Champions League locken am 26. und 27. Mai wieder Fans aus ganz Europa in die Deutzer Arena. Allerdings wird das letztjährige Spektakel nur schwer zu überbieten sein. Dabei wurden 19.750 Zuschauer Zeuge, wie das Überraschungsteam Vardar Skopje sensationell gegen das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain mit 24:23 die Oberhand behielt.