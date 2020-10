NRW-Sport vor der nächsten Corona-Zwangspause

Nordrhein-Westfalen wird Medienberichten zufolge bei der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch ein Verbot von Kontaktsport sowie Sport- und Freizeitangeboten in geschlossenen Räumen vorschlagen. Ministerpräsident Armin Laschet wollte bei einer Pressekonferenz am Dienstag nicht näher auf den Sport eingehen, hier sei noch keine Entscheidung getroffen worden. Jedoch werden etwaige Kontaktverbote auch den Sport betreffen, so Laschet.

Fußballverbände warten neue Verordnung ab

Nach Informationen des WDR-Studios Düsseldorf hatte der Fußballverband Niederrhein erwägt, den Spielbetrieb bis zum 22. November auszusetzen. Zwischen Allerheiligen und dem Totensonntag müssten dann nur zwei Spieltage ausfallen. Nun könnten die neuen Maßnahmen der Politik diesen Schritt vorschreiben. Zum 31. Oktober läuft die aktuelle Coronaschutzverordnung in Nordrhein-Westfalen aus. Der neue Text könnte den Spielbetrieb zum Ruhen bringen.

Der FVN ist neben den Verbänden Mittelrhein (FVM) und Westfalen (FLVW) einer der drei Verbände, die den Amateurfußball unterhalb der Regionalliga in Nordrhein-Westfalen organisieren. FLVW-Vizepräsident Manfred Schnieders sagte im Gespräch mit dem WDR, dass man in Westfalen "in alle Richtungen" überlege, aber die Neufassung der Coronaschutzverordnung abwarten wolle wie auch die Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch, die Bundeskanzlerin Angela Merkel für 13 Uhr anberaumt hat.

Der FVM teilt mit, dass für alle Entscheidungen bezüglich des Spielbetriebs "die politischen und behördlichen Vorgaben maßgeblich" seien. Derzeit sei Fußballspielen laut Coronaschutzverordnung "grundsätzlich erlaubt" . Angesichts der aktuellen Zahlen bleibt allerdings die Frage: wie lange noch?

Auch für den Fußball wird es enger

Der Fußball hatte zuletzt in Nordrhein-Westfalen noch einigermaßen regulär stattgefunden. Ausgefallen waren Spiele vor allem dann, wenn es zu Infektionen in den Teams kam. Nun aber wird es enger, einige Beispiele: Der Kreis Unna hatte bereits bis zum vergangenen Sonntag Fußball komplett untersagt und hob dieses nur auf, weil die Neufassung der Coronaschutzverordnung ansteht. Auch in Duisburg besteht ein Verbot von Kontaktsport.