Im Vergleich zum 1:1 gegen Hoffenheim am Wochenende veränderte Trainer Steffen Baumgart seine Startelf auf drei Positionen: Kingsley Schindler, Ellyes Skhiri und Sargis Adamyan spielten für Eric Martel, Benno Schmitz und Linton Maina.

Köln macht das Spiel, Nizza trifft

Der FC begann mit viel Druck, attackierte früh und kam durch Steffen Tigges in der 5. Minute zum ersten gefährlichen Abschluss. Zwei Minuten später prüfte Sargis Adamyan gleich mit zwei Abschlüssen OGC-Schlussmann Kasper Schmeichel. In einer wilden Anfangsphase hatten aber auch die Franzosen gute Szenen. Denis Huseinbasic konnte im letzten Moment einen Schuss von Bilal Brahimi blocken (9.). Auch Nizza probierten es in der Folgezeit mit Pressing und zwang die Kölner Defensive immer wieder zu Ballverlusten. Ein Schuss von Nicolas Pepé (21.) und ein Kopfball des ehemaligen Bundesligaspielers Dante (24.) waren die ersten guten Abschlüsse der Gäste.

Wesentlich gefährlicher wurde es auf der anderen Seite, als Schmeichel einen Tigges-Kopfball nur mit einer Glanzparade aus dem Tor halten konnte (27.). In der 33. Minute probierte es Kingsley Schindler aus der Distanz, verfehlte aber das Tor. Zum Ende der ersten Hälfte hatten die Hausherren die Partie im Griff und drängten auf den Führungstreffer.

Mitten in der Kölner Dranghpase traf jedoch Nizza zum 1:0. Gaetan Laborde vollendete einen Konter zur glücklichen Führung (41.) der Gäste. Der Angreifer war kurz zuvor mit der Hand am Ball, Schiedsrichter César Soto Grado, dem in der Conference League kein Videobeweis zur Verfügung steht, entschied aber auf Tor. Und es kam noch dicker für den FC: Nach einem Ballverlust von Florian Kainz und zwei schnellen Pässen der Franzosen war die Kölner Defensive ausgehebelt und Brahimi traf nur zwei Minuten nach dem ersten Tor zum 2:0-Halbzeitstand (43.).