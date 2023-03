Am Samstag (18.03.2023) gelang es dem MSV Duisburg, durch das späte Tor von Joker Alaa Bakir (85.) zum Endstand von 3:3 (2:2) die Niederlage noch zu verhindern. Die Duisburger hatten in Hälfte eins stark begonnen und über die Tore von Benjamin Girth (12.) und Julian Hettwer (45.+1) gejubelt. Für Verl traf Tom Baack gleich zweimal (28., 50.) nach derselben Einwurf-Variante, auch Maximilian Wolfram (45.+3) trug sich in die ostwestfälische Torschützenliste ein. Duisburg musste fast die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl spielen, weil Caspar Jander Gelb-Rot sah (48.).