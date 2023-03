Sterling belohnt Chelsea

Nach einer halben Stunde wurden die Engländer wieder stärker. In der 38. Minute hatte der BVB Glück, als dem Treffer von Havertz aus 20 Metern wegen einer vorherigen Abseitsposition von Raheem Sterling die Anerkennung verwehrt wurde. Kurz darauf vereiteilte erneut Meyer das 0:1 mit einer starken Parade gegen João Félix (40.). Bei Sterlings 1:0 (44.) war der BVB-Keeper dann aber machtlos. Der englische Nationalspieler vollendete einen weiteren gefährlichen Angriff der Hausherren mit einem wuchtigen Schuss aus zehn Metern unter die Latte zur verdienten Führung.

Havertz trifft im zweiten Anlauf vom Punkt

Kurz nach Wiederanpfiff setzte es den nächsten Schockmoment für Dortmund. Marius Wolf bekam eine Flanke von Ben Chilwell aus kurzer Distanz an den Unterarm und Schiedsrichter Danny Makkelie entschied mithilfe des Videobeweises auf Elfmeter. Havertz trat an und scheiterte am Pfosten. Weil aber unter anderem Salih Özcan, der den Abpraller klärte, zu früh in den Strafraum eingelaufen war, wurde der Strafstoß wiederholt. Den zweiten Versuch verwandelte Havertz sicher (53.).

Der BVB war nun gefordert und kam umgehend zu seiner ersten Großchance aus dem Spiel heraus: Jude Bellingham verfehlte aus das Tor nur knapp aus kurzer Distanz (58.). Dortmund blieb gefährlich und kam durch Wolf zu einer nächsten Gelegenheit, die Kepa stark vereitelte (65.). Bei Niklas Süles Schuss aus der Distanz fehlte dagegen ein guter Meter (73.) zum Torerfolg. Auf der anderen Seite wurde der Treffer des eingewechselten Conor Gallagher wegen einer erneuten Abseitsposition von Sterling nicht gegeben (76.).

Edin Terzic brachte für die Schlussphase Donyell Malen für Sebastién Haller (77.). Dortmund tat sich gegen tief stehende Engländer allerdings sehr schwer und erspielte sich kaum Torchancen. Ein Kopfball von Bellingham ging deutlich über das Tor (89.). Trotz sechs Minuten Nachspielzeit wurde der BVB bis zum Schlusspfiff nicht mehr gefährlich.

Can gibt Schiedsrichter die Schuld

" Der Schiedsrichter war schon das ganze Spiel arrogant. Er ist schuld ", sagte ein aufgebrachter Emre Can bei Prime Video mit Blick auf den Elfmeter und dessen Wiederholung. " Dann muss die UEFA einen anderen Schiedsrichter schicken. Das geht einfach nicht. " BVB-Berater Matthias Sammer räumte ein, dass " Chelsea in beiden Spielen verdient weitergekommen " sei. Die Wiederholung des Elfmeters sei aber " ein Skandal gewesen ". Terzic sprach von einer " sehr harten Entscheidung ".

Quelle: bh