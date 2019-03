Snowboarder-Elite startet in Winterberg

Einzigartige Minischanzen

Charles Turcotte

Der Starthügel wurde aufgeschoben. Auch zwei so genannte Roller wurden eingebaut. Das ist einzigartig im Weltcup. Die Snowboarder können darüber fahren oder springen. Das macht die Weltcupstrecke im Sauerland aus. Sehenswerte und spannende Szenen sind für die Zuschauer garantiert. 3.000 Besucher werden erwartet.

200 Ehrenamtliche

Am Freitagmorgen (22.03.2019) stellen die ersten Helfer die Netze am Rande der Wettkampf-Piste auf. Insgesamt sind 200 Ehrenamtliche am Wochenende (23./24.03.2019) im Einsatz. Sie sorgen für das Catering im Zielbereich, fahren als Rutschkommando auf Skiern hinter jedem Starter her, um so faire Bedingungen zu schaffen.

Favoritin Jörg: "Freue mich"

Ab neun Uhr trainiert auch das deutsche Team, entsprechend den Regeln auf einem anderen Hang im Skigebiet. Die deutsche Weltmeisterin Selina Jörg aus Sonthofen gehört in Winterberg zu den Topfavoritinnen. Sie gewann 2018 das Rennen im Sauerland.

Die 31jährige: "Winterberg mit der tollen Kulisse ist das einzige Weltcuprennen im Parallelslalom in Deutschland und für uns ein Heimspiel. Ich freue mich. " Einhundert Athleten aus 15 Ländern gehen an den Start.

Snowboard - Selina Jörg gewinnt im Parallel-Riesenslalom-Finale in Rogla

Stand: 21.03.2019, 09:28