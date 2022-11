Kurzbahn-DM: 13-Jährige überrascht bei den Frauen - Chad Le Clos sorgt für internationalen Glanz

Dass die 13-jährige des TB Erlangen auf ihrer Paradestrecke über 200 Meter Schmetterling nun auch bei den Erwachsenen als Erste angeschlagen hat, kommt nicht ganz überraschend. Bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Mai überragte sie bereits mit acht Goldmedaillen. Im Juni überraschte sie dann auf der Langstrecke über die 200 Meter, als sie bei der DM der Erwachsenen hinter der in Rheda-Wiedenbrück geborenen Deutschen Meisterin Marie Brockhaus (SV Nikar Heidelberg/2:13,86) als Dritte anschlug.

Baievych pulverisiert Rekord und hängt Brockhaus ab

Dabei hatte sie mit 2:14,27 Minuten bereits einen Deutschen Altersklassenrekord aufgestellt, den sie nun im Wuppertal im Vorlauf (2:13,56) gleich wieder einkassierte. Nur, um ihn dann im Finale zu pulverisieren. Mit ihren 2:11,89 Minuten nahm die 13-Jährige der dieses Mal zweitplatzierten Brockhaus (2:14,21) mehr als zwei Sekunden ab.

Der 2015 von Franziska Hentke aufgestellt Deutsche Kurzbahn-Rekord (2:03,01) und der 2014 von der Spanierin Mireia Belmonte aufgestellte Weltrekord (1:59.61) sind noch weit entfernt, aber Alina Baievych ist auch erst 13 Jahre alt.

Olympiasieger Chad Le Clos holt für Frankfurt zwei Titel

Ob die Erlangerin mal in ähnliche Sphären vorstoßen kann wie der Olympiasieger und mehrfache Weltmeister Chad Le Clos, bleibt abzuwarten. Aber zumindest konnte sie in Wuppertal schon mal aus nächster Nähe beobachten, wie einer der Stars ihres Sports auf der Zielgeraden seiner Karriere noch liefert. Der 30-jährige Südafrikaner, der für die SG Frankfurt startet, triumphierte am Donnerstag in Wuppertal mit der Mixed-Lagenstaffel und am Abend über 200 Meter Schmetterling (1:51,01).

Jubeln durfte auch ein Schwimmer aus der Talentschmiede der SG Dortmund. Luca Nik Armbruster, der mittlerweile für die SG Neukölln startet, verwies den Lokalmatador Moritz Schaller (48,11) in der Königsdisziplin über 100 Meter Freistil mit 48,05 Sekunden auf den Silberplatz.

Weitere Podestplätze für NRW-Schwimmer

Die Vereine aus NRW blieben zum DM -Auftakt zwar ohne Titel, konnten sich aber neben dem von Schaller über weitere Podestplätze freuen. Über 100 Meter Freistil holte Nina Sandrine Jazy (Dortmund) Silber, während Anna-Lena Kuhn (Hamm) beim Triumph der 13-jährigen Baievych Bronze gewann.