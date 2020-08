Wenn die Schülerinnen und Schüler in NRW am Mittwoch wieder ihre Schultaschen packen, können sie ihre Hallen-Turnschuhe getrost zu Hause lassen. Schulsport in der Sporthalle wird es angesichts des Coronavirus in absehbarer Zeit nicht geben.

Der Schulsport stelle aufgrund der geforderten körperlichen Anstrengungen ganz besondere Ansprüche an die Einhaltung von Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen, heißt es aktuell aus dem NRW-Schulministerium. Der Sportunterricht soll daher nach den Sommerferien im Freien stattfinden, so die Vorgabe der Landesregierung. Draußen sei eine Maskenpflicht dann auch nicht gegeben, so heißt es im gerade erschienen Leitfaden.

Schulen sollen selbst entscheiden

Andrea Heck, Vorsitzende des Elternvereins NRW

" Erst einmal ist es positiv, dass die Landesregierung die Notwendigkeit erkannt hat, den Schulsport überhaupt wieder stattfinden zu lassen ", sagt Andrea Heck, Vorsitzende des Elternvereins NRW. "Aber" , findet sie, "werden die Schulen mit der Umsetzung dieser Vorgabe ziemlich allein gelassen."

Tatsächlich legt die Landesregierung das konkrete Vorgehen in Sachen Sportunterricht in den Verantwortungsbereich der Schulen. "Es gilt, die Vorgaben der Coronaschutzverordnung zu beachten und schulinterne Konzepte für die Durchführung des Sportunterrichts zu entwickeln", heißt es.

Elternvertreterin Heck sieht ganz praktische Probleme vor allem auf die Schulen in größeren Städten zukommen. " Auf dem Land geht das dann, die Lehrer gehen mit den Schülern einfach raus auf eine Grünfläche. Aber was machen die städtischen Schulen, die keinen Park vor der Tür haben und deren Innenhof zu klein ist, um dort mit genügend Abstand Sport zu treiben?" , fragt sie.

"Schüler in sozial schwächeren Gebieten werden weiter abgehängt"

Michael Fahlenbock, Verbandspräsident der Deutschen Sportlehrer

Um Bildungsgerechtigkeit geht es Michael Fahlenbock, Verbandspräsident der Deutschen Sportlehrer: "Viele Schulen vor allem im bildungsfernen Milieu sind infrastrukturell für den Sportunterricht ganz schlecht ausgestattet. Gerade diese Schulen in sozial schwächeren Gebieten werden Probleme haben, die Hygienevorgaben umzusetzen" , befürchtet er. Und damit steige die Ungerechtigkeit: "Die Schüler in diesen Gebieten haben das auszubaden und werden im Vergleich zu besser gestellten Gebieten weiter abgehängt" , glaubt Fahlenbock.