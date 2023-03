Elfjähriger Lippstädter bald jüngster Schach-Nationalspieler aller Zeiten

Vom Flüchtlingskind zum Schach-Nationalspieler

Besou kam mit fünf Jahren als syrischer Flüchtling nach Deutschland. Schon damals liebte er Schach, spielte stundenlang am Laptop. Nachwuchsbundestrainer Bernd Vökler erinnert sich noch gut an seine erste Begegnung mit dem Jungen - damals war Besou sieben Jahre alt. " Bei der Junioren-EM in Riga ist Hussain mir sofort aufgefallen ", erzählt Vökler dem WDR. " Er hatte noch keinerlei Technik, konnte aber blitzschnell rechnen ."

Seitdem ist viel passiert im Leben des Lippstädter Schülers. Mit neun Jahren wurde er erstmals Deutscher Meister, gewann bei den vergangenen Jugend-Weltmeisterschaften die Bronzemedaille. Besou habe zuletzt nochmal " einen großen Sprung " gemacht, lobte Vökler seinen Schützling, der in der aktuellen Weltrangliste der U12 den zweiten Platz belegt.

Besou hat große Ziele

Sollte nichts unvorhergesehenes passieren, wird Besou nun im April in Kroatien beim Mitropa-Cup mitspielen. Bei dem traditionsreichen Turnier treten seit mehr als vier Jahrzehnten jährlich zehn Nationen gegeneinander an. Zwar wollte Vökler nicht verschweigen, dass in diesem Jahr Terminkollisionen dafür sorgen, dass Deutschland nicht in Bestbesetzung anreisen kann, seine Chance in der Nationalmannschaft habe sich Besou aber ungeachtet dessen verdient.

Der ehrgeizige Junge hat sich für sein Debüt gleich große Ziele gesteckt. Er möchte durch ein gutes Abschneiden bei dem Turnier die Norm zum "Internationalen Meister" - eine Zwischenstufe auf dem Weg zum angestrebten Großmeistertitel - erfüllen. Vökler würde das natürlich freuen, wäre aber auch schon mit kleineren Erfolgen zufrieden: " Ich wünsche mir, dass er stabil seine Leistung spielt und die ein oder andere Partie gewinnt. "

Unabhängig vom Abschneiden ist sich Vökler jedoch sicher: Hussain Besou wird in den nächsten Jahren noch einige im Weltschach alt aussehen lassen.