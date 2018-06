Der 24 Jahre alte Rick Zabel aus Unna möchte sich ebenso in die Siegerliste eintragen wie der Kölner Lokalmatador Nils Politt und das deutsche Sprint-Ass Marcel Kittel. Er rechne "in jedem Fall mit einen Sieg eines Fahrers unseres Teams" , sagte Politt bei der Pressekonferenz vor dem Rennen in Köln.

Drei Favoriten aus Deutschland