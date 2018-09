Ruder-WM: Deutschland-Achter verteidigt Titel

Das in Dortmund ansässige Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) setzte sich am Sonntag (16.09.2018) in Bulgarien mit einer halben Bootslänge Vorsprung vor Australien und Olympiasieger Großbritannien durch und wurde seiner Favoritenrolle gerecht.

In 5:24,31 Minuten verpasste die DRV-Crew den insgeheim erhofften Weltrekord (5:18,68) bei windigen Bedingungen aber klar.

Achter wiederholt WM-Titel in gleicher Besetzung

Das Team um Steuermann Martin Sauer verteidigte damit seinen Titel aus dem Vorjahr und blieb in diesem Jahr in allen Endläufen ungeschlagen. Nie zuvor war ein DRV-Achter mit der gleichen Besetzung zweimal in Folge Weltmeister geworden.

Video starten, abbrechen mit Escape Die Höhepunkte der Ruder-WM in Plowdiw | Sportschau | 15.09.2018 | 14:40 Min. | Verfügbar bis 15.09.2019 | Das Erste

Stand: 16.09.2018, 12:14